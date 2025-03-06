Трамп хочет «разрушить» ЕС и перестроить на свой лад — Politico
11:05 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп хочет «разрушить» Европейский союз и перестроить его таким образом, чтобы большую роль играли национальные правительства, а не европейские институты. Такое утверждение содержится в редакционной статье издания Politico.
«Дональд Трамп безуспешно пытался найти брешь в броне ЕС, прибегнув к торговой войне во время своего первого [президентского] срока. Но теперь он нашел более уязвимое место — кризис в сфере безопасности, который он создал, приостановив американскую помощь Украине, что выявило потенциально летальные конфликты в блоке 27 стран», — говорится в статье издания.
Журналисты обращают внимание, что на инаугурацию Трампа были приглашены только премьер-министр Италии Джорджа Мелони, представляющая правую партию «Братья Италии», и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Представители администрации Трампа неохотно идут на контакт с представителями европейских институтов, в частности, встреча госсекретаря США Марко Рубио с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас была отменена, когда она уже прибыла в Вашингтон.
«Сигнал очевиден — Трамп хочет оставить не у дел Евросоюз и вести политику по принципу „разделяй и властвуй“ с национальными лидерами. Это было невозможно во время торговой войны в его первый срок, когда Европа объединилась, чтобы выступить против него. А сейчас расхождения по вопросу войны на Украине ставят экзистенциальные вопросы о единстве блока», — пишет издание.
На этом фоне на передний план вышли лидеры Франции и Великобритании Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, которые пытаются найти общеевропейский подход в ответ на изменение политики США по Украине при Трампе. В то же время ЕС выглядит «слишком расколотым и недостаточно сноровистым, чтобы ответить на масштабный шторм, который разогнал Трамп вокруг украинского вопроса».
При этом в ЕС считают, что блок сможет выстоять натиск Трампа. Неназванный европейский дипломат признал, что блок всегда «едва держится на плаву», но из каждого кризиса выходит как более сильное объединение.
НОВОСТИ
- 12:20 06.03.2025
- БРИКС действует правильно, если есть столько желающих вступить в группу — глава МИД Индии
- 12:05 06.03.2025
- Заявление Пентагона о готовности к войне с Китаем ведет к конфронтации — МИД КНР
- 12:00 06.03.2025
- ВСУ планируют перебросить под Часов Яр иностранных наемников — эксперт
- 11:32 06.03.2025
- Турция призвала Европу создать свой центр силы в ответ на отказ США защищать европейцев
- 11:20 06.03.2025
- ФСБ сорвала попытку ГУР МО Украины получить персональные данные школьников для вербовки
- 11:00 06.03.2025
- Страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными — Politico
- 11:00 06.03.2025
- Застрявших на МКС астронавтов могли вернуть полгода назад, но Байден был против — Маск
- 10:32 06.03.2025
- Саратовская область впервые попала в топ регионов-лидеров по приему студентов
- 10:12 06.03.2025
- Путин назначил главу департамента Северной Атлантики МИД РФ Дарчиева послом в США
- 10:05 06.03.2025
- США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с РФ — Рубио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать