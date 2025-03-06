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Трамп хочет «разрушить» ЕС и перестроить на свой лад — Politico

11:05 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп хочет «разрушить» Европейский союз и перестроить его таким образом, чтобы большую роль играли национальные правительства, а не европейские институты. Такое утверждение содержится в редакционной статье издания Politico.

«Дональд Трамп безуспешно пытался найти брешь в броне ЕС, прибегнув к торговой войне во время своего первого [президентского] срока. Но теперь он нашел более уязвимое место — кризис в сфере безопасности, который он создал, приостановив американскую помощь Украине, что выявило потенциально летальные конфликты в блоке 27 стран», — говорится в статье издания.

Журналисты обращают внимание, что на инаугурацию Трампа были приглашены только премьер-министр Италии Джорджа Мелони, представляющая правую партию «Братья Италии», и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Представители администрации Трампа неохотно идут на контакт с представителями европейских институтов, в частности, встреча госсекретаря США Марко Рубио с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас была отменена, когда она уже прибыла в Вашингтон.

«Сигнал очевиден — Трамп хочет оставить не у дел Евросоюз и вести политику по принципу „разделяй и властвуй“ с национальными лидерами. Это было невозможно во время торговой войны в его первый срок, когда Европа объединилась, чтобы выступить против него. А сейчас расхождения по вопросу войны на Украине ставят экзистенциальные вопросы о единстве блока», — пишет издание.

На этом фоне на передний план вышли лидеры Франции и Великобритании Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, которые пытаются найти общеевропейский подход в ответ на изменение политики США по Украине при Трампе. В то же время ЕС выглядит «слишком расколотым и недостаточно сноровистым, чтобы ответить на масштабный шторм, который разогнал Трамп вокруг украинского вопроса».

При этом в ЕС считают, что блок сможет выстоять натиск Трампа. Неназванный европейский дипломат признал, что блок всегда «едва держится на плаву», но из каждого кризиса выходит как более сильное объединение.

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