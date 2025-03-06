РФ не согласится на присутствие европейских военных на Украине — Песков
15:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мнение России насчет возможного присутствия европейских военных на Украине после прекращения огня очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва продолжает считать это неприемлемым.
«Что де-факто мы имеем? Мы имеем выступление президента Франции [Эмманюэля Макрона] — весьма конфронтационное по отношению к России. И мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет в виду разместить контингент на Украине после прекращения огня. Это им сказано. То есть фактически речь идет о конфронтационном размещении некоего эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая на него прямо. Потому что ответ абсолютно очевиден», — заметил представитель Кремля.
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