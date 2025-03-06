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НОВОСТИ

Администрация Трампа планирует лишить статуса беженца 240 тыс. украинцев в США — Reuters

17:12 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа может лишить статуса беженца по меньшей мере 240 тыс. украинцев, находящихся в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство не уточнило, касается ли это только тех, кто уехал в США после начала специальной военной операции РФ на Украине.

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