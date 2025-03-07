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SpaceX потеряла связь с кораблем Starship в ходе восьмого испытательного полета

09:32 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX сообщила о потере связи с прототипом корабля Starship в ходе восьмого испытательного полета.

«Мы можем подтвердить, что потеряли связь с кораблем. К сожалению, это случилось и в прошлый раз, так что мы знаем, что делать [в таких ситуациях]. Мы приняли много необходимых мер <…>, чтобы гарантировать безопасность людей», — сказал ведущий трансляции запуска, которая велась на странице компании в соцсети X.

Ракета стартовала в 18:30 по времени восточного побережья (02:30 мск) с космодрома в Бока-Чика (штат Техас). Примерно через десять минут после запуска контакт со второй ступенью Starship был утерян. Перед тем как SpaceX перестала получать телеметрию, стало известно о потере «нескольких двигателей и контроля над ориентацией аппарата». Причины произошедшего устанавливаются.

Состоявшийся в середине января седьмой испытательный запуск также завершился потерей корабля, разрушившегося при наборе высоты из-за утечки топлива. В ходе восьмого тестового полета компания рассчитывала вывести на орбиту четыре симулятора спутников системы связи Starlink.

Тем не менее SpaceX удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Это стало третьей успешной посадкой Super Heavy за все время испытаний.

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