Сирийская армия входит в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада — SANA

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения вооруженных сил, подчиняющихся временному правительству Сирии, входят в города Латакия и Тартус для борьбы с ополченцами, которые поддерживают бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Управление внутренней безопасности также объявило о начале «масштабной операции по прочесыванию административных центров, близлежащих населенных пунктов и горных районов». Оно призвало сторонников экс-главы государства сложить оружие.