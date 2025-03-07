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НОВОСТИ

Стабильные отношения Китая и РФ не будут нарушены третьими сторонами — глава МИД КНР

10:05 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зрелые отношения Москвы и Пекина не могут быть нарушены третьими сторонами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в Пекине, где проходит 3-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

«Зрелые, крепкие и стабильные отношения Китая и России не изменятся в одночасье и не будут нарушены третьими сторонами», — сказал Ван И, отвечая на вопрос ТАСС о российско-китайских отношениях.

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