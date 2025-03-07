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НОВОСТИ

Генпрокурор Англии и Уэльса не поддержал конфискацию активов РФ — The Times

10:20 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выступает против конфискации российских суверенных активов из-за опасений, что данный шаг может стать нарушением международного права. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Помимо юридических сложностей, Хермер также полагает, что конфискация российских активов может навредить репутации Лондона как международного финансового центра. В частности, он считает, что изъятие активов РФ может привести к снижению инвестиций со стороны богатых монархий Персидского залива.

При этом глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, напротив, требует конфискации российских активов. Газета отметила, что Лондон готов пойти на конфискацию только в случае аналогичных действий со стороны европейских союзников.

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