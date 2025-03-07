Тайвань никогда не был и не будет страной — глава МИД КНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайвань никогда не был страной, в дальнейшем его статус также не изменится. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в Пекине, где проходит 3-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

«Решение ООН полностью решило вопрос о представительстве в ООН всего Китая, включая Тайвань, и устранило какую-либо возможность наличия двух китайских представителей. Единственное название для региона Тайвань в ООН — это китайская провинция Тайвань. Тайвань никогда не был страной, и в дальнейшем это не изменится», — отметил глава МИД КНР.