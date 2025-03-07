Сбер приглашает студентов на День открытых дверей
11:55 07.03.2025
В субботу, 29 марта, Сбер приглашает студентов заглянуть за кулисы одной из ведущих технологических компаний России – это будет масштабный День открытых дверей в штаб-квартире на Кутузовском проспекте.
На предстоящем событии студенты познакомятся с сервисами и командами Сбера, узнают о ценностях и стратегии бизнеса, смогут откликнуться на открытые вакансии и лично познакомиться с руководителями разных направлений.
В программе мероприятия запланированы лекции от цифровых подразделений Сбера, презентации команд, карьерные консультации и нетворкинг участников с сотрудниками.
Для студентов подготовлены 3 направления лектория:
– инновационные технологии и искусственный интеллект;
– экономика и финансы;
– роботы и умные устройства.
Перед ребятами выступят топ-менеджеры Сбера, руководители департаментов и разработчики компании, которые отправятся вместе с ними в мир технологий будущего.
Также на мероприятии для участников будет оборудована карьерная зона, где каждый желающий сможет получить персональные советы от рекрутеров Сбера и узнать, как попасть на стажировку или сразу в штат. Рекрутеры Сбера расскажут студентам, как трудоустроиться в команды по направлениям IT, разработка, AI, бизнес, аналитика, финансы, а также другим направлениям от компаний-партнеров.
В перерывах между лекциями запланированы кофе-брейк, общение со стажерами и сотрудниками Сбера, а также подарки от партнеров мероприятия на играх и конкурсах викторины.
НОВОСТИ
- 12:32 07.03.2025
- ЕС не сможет продолжить военную помощь Украине, на это нет денег — Орбан
- 12:20 07.03.2025
- США введут пошлины на швартовку в американских портах судов, связанных с КНР — Reuters
- 12:05 07.03.2025
- Симпатии американцев к Израилю в конфликте достигли минимума за последние 25 лет — опрос
- 12:00 07.03.2025
- Половина избирателей США одобрила бы присоединение к стране канадских провинций — опрос
- 11:32 07.03.2025
- ВС Сирии нанесли артиллерийские удары по Латакии, сообщил ТАСС источник в провинции
- 11:20 07.03.2025
- США запретят въезд гражданам ряда стран — NYT
- 11:05 07.03.2025
- Тайвань никогда не был и не будет страной — глава МИД КНР
- 11:00 07.03.2025
- Япония абсолютно уверена в готовности США защищать ее всеми средствами, включая ядерные
- 10:32 07.03.2025
- Трамп подписал указ о крипторезерве, его объем может составлять 200 тыс. биткойнов
- 10:20 07.03.2025
- Генпрокурор Англии и Уэльса не поддержал конфискацию активов РФ — The Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать