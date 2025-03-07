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НОВОСТИ

Сбер приглашает студентов на День открытых дверей

11:55 07.03.2025

В субботу, 29 марта, Сбер приглашает студентов заглянуть за кулисы одной из ведущих технологических компаний России – это будет масштабный День открытых дверей в штаб-квартире на Кутузовском проспекте.

На предстоящем событии студенты познакомятся с сервисами и командами Сбера, узнают о ценностях и стратегии бизнеса, смогут откликнуться на открытые вакансии и лично познакомиться с руководителями разных направлений.

В программе мероприятия запланированы лекции от цифровых подразделений Сбера, презентации команд, карьерные консультации и нетворкинг участников с сотрудниками.

Для студентов подготовлены 3 направления лектория:

– инновационные технологии и искусственный интеллект;

– экономика и финансы;

– роботы и умные устройства.

Перед ребятами выступят топ-менеджеры Сбера, руководители департаментов и разработчики компании, которые отправятся вместе с ними в мир технологий будущего.

Также на мероприятии для участников будет оборудована карьерная зона, где каждый желающий сможет получить персональные советы от рекрутеров Сбера и узнать, как попасть на стажировку или сразу в штат. Рекрутеры Сбера расскажут студентам, как трудоустроиться в команды по направлениям IT, разработка, AI, бизнес, аналитика, финансы, а также другим направлениям от компаний-партнеров.

В перерывах между лекциями запланированы кофе-брейк, общение со стажерами и сотрудниками Сбера, а также подарки от партнеров мероприятия на играх и конкурсах викторины.

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