Все 17 рыбаков спасены с оторвавшейся льдины на Оке в Калуге

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Главного управления МЧС по Калужской области спасли 17 рыбаков, которые оказались на льдине, оторвавшейся от береги реки Оки. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Всех эвакуировали, пострадавших нет, работы [по спасению] закончились», — сообщили в пресс-службе.

Утром 7 марта на реке Оке в районе ул. Салтыкова-Щедрина оторвало льдину, на которой находились 17 рыбаков. Льдина уплыла от берега на расстояние 50-70 м.