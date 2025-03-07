Оборонные запасы ЕС могут истощиться за несколько недель без поддержки США — Bloomberg
16:00 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские оборонные запасы в случае нападения могут истощиться в течение нескольких недель без поддержки США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, «в случае нападения запасы боеприпасов в Европе могут закончиться в течение нескольких дней, а перевооружение займет годы». Как отмечается, Европа в значительной степени зависит от США в вопросах коммуникаций, разведки и логистики, а также стратегического военного руководства и огневой мощи в рамках НАТО. Подчеркивается, что «передовая оборона континента, испытывающая нехватку войск, средств ПВО и боеприпасов, способна сдерживать» Россию при гипотетическом наступлении максимум несколько недель без США.
Bloomberg указывает, что за последние 30 лет основные европейские члены НАТО сократили численность действующих войск почти на 50%. На данный момент «страны — члены НАТО от Греции до Исландии имеют около 1,5 млн человек действующего военного персонала», говорится в публикации.
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