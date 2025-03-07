Польша будет стремиться получить доступ к ядерному оружию — Туск
17:12 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша должна стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в том числе через участие в инициативе французского ядерного зонтика. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
«Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — сказал он, выступая в Сейме (нижней палате парламента). Трансляция велась телеканалом TVP Info. «Мы не будем бояться ничьей критики — все то, что содействует укреплению обороноспособности, будет выполнено и использовано», — отметил глава правительства. «Мы ведем серьезные разговоры с французами по поводу их проекта ядерного зонтика», — добавил он.
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