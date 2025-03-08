На севере Армении в 6 км от города Спитак произошло землетрясение
09:40 08.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение силой 6-7 баллов произошло на севере Армении в 6 км от города Спитак Лорийской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
Согласно данным, землетрясение ощущалось также в областях Ширак и Тавуш, о пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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