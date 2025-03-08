Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре будет освобожден из-под стражи
12:00 08.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южнокорейская прокуратура приняла решение не подавать апелляцию на решение суда и тем самым дать разрешение на освобождение президента Юн Сок Ёля из-под стражи. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
Отмечается, что Юн Сок Ёль будет освобожден в самое ближайшее время. Ранее Центральный окружной суд Сеула постановил отменить арест президента Юн Сок Ёля.
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