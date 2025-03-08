Сбер представил ТВ-ролик, полностью созданный нейросетями Kandinsky и GigaChat
20:04 08.03.2025
|
Иллюстрация пресс-службы Сбера
Это технологический рывок в медиа и рекламе, сочетающий в себе передовые технологии искусственного интеллекта. Детализация, свет, композиция – все выглядит так, будто над роликом работала команда художников и аниматоров, а не алгоритм. Часть сюжетных кадров выглядят как настоящие съемки, но на самом деле это все работа искусственного интеллекта. Важно отметить, что отечественные технологии создают контент, который отражает национальную культуру.
В основе сюжета – идея о том, что сказочные женщины с потрясающими и выдающимися качествами, такие как Марья-искусница, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая, существуют не только в книгах, а окружают нас каждый день. И технологии искусственного интеллекта помогают это раскрыть в ярком ролике.
Использованная в ролике мелодия была также создана с использованием генеративных технологий Сбера, нейросети SymFormer.
Сегодня российские ИИ-технологии несомненно находится в числе мировых лидеров и помогают усилить возможности человека в разы.
НОВОСТИ
- 17:30 08.03.2025
- Навязывании мира на Украине силой, звучит все более нереалистично - президент Болгарии
- 16:48 08.03.2025
- Стратегические бомбардировщики ВВС США провели уже 10-ю тренировку в небе Европы
- 14:35 08.03.2025
- В Курской области в окружение могут попасть 10 тыс бойцов ВСУ - СМИ
- 12:00 08.03.2025
- Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре будет освобожден из-под стражи
- 11:45 08.03.2025
- США сообщили партнерам по НАТО, что прекращают участие в планировании учений в Европе - СМИ
- 09:40 08.03.2025
- На севере Армении в 6 км от города Спитак произошло землетрясение
- 09:15 08.03.2025
- Власти США подтвердили «временную приостановку доступа» Украины к спутниковым снимкам
- 09:00 08.03.2025
- В Москве 8 марта может быть поставлен очередной температурный рекорд
- 21:10 07.03.2025
- Если Киев не готов к урегулированию, США прекратят помощь Украине - Трамп
- 19:30 07.03.2025
- Киев может получить от Бельгии оружие на миллиард евро - министр обороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать