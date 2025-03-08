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Сбер представил ТВ-ролик, полностью созданный нейросетями Kandinsky и GigaChat

20:04 08.03.2025

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Сбер выпустил ТВ-ролик, впервые и полностью созданный собственными нейросетями – Kandinsky и GigaChat. Ролик приурочен к Международному женскому дню.

Это технологический рывок в медиа и рекламе, сочетающий в себе передовые технологии искусственного интеллекта. Детализация, свет, композиция – все выглядит так, будто над роликом работала команда художников и аниматоров, а не алгоритм. Часть сюжетных кадров выглядят как настоящие съемки, но на самом деле это все работа искусственного интеллекта. Важно отметить, что отечественные технологии создают контент, который отражает национальную культуру.

В основе сюжета – идея о том, что сказочные женщины с потрясающими и выдающимися качествами, такие как Марья-искусница, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая, существуют не только в книгах, а окружают нас каждый день. И технологии искусственного интеллекта помогают это раскрыть в ярком ролике.

Использованная в ролике мелодия была также создана с использованием генеративных технологий Сбера, нейросети SymFormer.

Сегодня российские ИИ-технологии несомненно находится в числе мировых лидеров и помогают усилить возможности человека в разы.

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