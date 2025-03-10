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ВСУ перебрасывают резервы к Часовому Яру ДНР, не считаясь с потерями — Пушилин

10:32 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают переброску резервов к Часовому Яру в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Идут бои, продолжаются городские бои в Часовом Яре. Противник продолжает на данном этапе еще перебрасывать туда дополнительные резервы, так же не считаясь с потерями», — сказал Пушилин.

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