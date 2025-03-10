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Советники Трампа уже намечают схемы ослабления антироссийских санкций — Bloomberg

14:12 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советники президента США Дональда Трампа уже прорабатывают возможные варианты смягчения санкций, которые были введены против России, включая ограничения цен на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с обсуждениями этих планов.

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