Трое погибли, девять пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли, девять пострадали, в том числе четверо подростков, при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру (ТЦ) «Добрыня» в слободе Белой Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру „Добрыня“ в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести», — написал он.