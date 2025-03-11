Канадская провинция Онтарио ввела налог в 25% на электроэнергию для трех штатов США

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении тарифов в размере 25% на электроэнергию, поставляемую в американские штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк, в ответ на антиканадские тарифы США.

«Пока эти [американские] тарифы не будут отменены, пока угроза этих тарифов навсегда не исчезнет, Онтарио не пойдет на попятную», — заявил Форд журналистам в Торонто, чье выступление показал телеканал CTV. Форд добавил, что вверенный ему регион продолжит оказывать «максимальное давление» на США. Данная мера Онтарио затронет порядка 1,5 млн домов и других строений в указанных трех американских штатах.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).