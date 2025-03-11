Канадская провинция Онтарио ввела налог в 25% на электроэнергию для трех штатов США
10:20 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении тарифов в размере 25% на электроэнергию, поставляемую в американские штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк, в ответ на антиканадские тарифы США.
«Пока эти [американские] тарифы не будут отменены, пока угроза этих тарифов навсегда не исчезнет, Онтарио не пойдет на попятную», — заявил Форд журналистам в Торонто, чье выступление показал телеканал CTV. Форд добавил, что вверенный ему регион продолжит оказывать «максимальное давление» на США. Данная мера Онтарио затронет порядка 1,5 млн домов и других строений в указанных трех американских штатах.
Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).
НОВОСТИ
- 11:32 11.03.2025
- В ВСУ заявили, что потеряли линии снабжения в Курской области из-за давления ВС РФ — WP
- 11:20 11.03.2025
- Песков назвал экономическую самостоятельность СМИ одной из крупнейших проблем РФ
- 11:05 11.03.2025
- Песков призвал не «надевать розовые очки» по США и Украине
- 11:00 11.03.2025
- Киев в переговорах США попробует «выиграть время» в ожидании помощи Европы — NYT
- 10:32 11.03.2025
- Украина никогда не была суверенной - Карлсон
- 10:05 11.03.2025
- США надеются, что им не придется ужесточать санкции против РФ — Рубио
- 10:00 11.03.2025
- Один сотрудник погиб после падения обломков БПЛА на территории «Мираторга» в Домодедове
- 09:32 11.03.2025
- США нет смысла платить за защиту Европы — Маск
- 09:20 11.03.2025
- Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии
- 09:05 11.03.2025
- Румынский deep state похоронил демократию в стране, считает Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать