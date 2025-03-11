Песков призвал не «надевать розовые очки» по США и Украине
11:05 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» в связи с отказом Вашингтона от поддержки Киева. Такое мнение представитель Кремля высказал, выступая на всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».
«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружения или уже прекратили, сейчас [Илон] Маск отключит свои системы связи, и все у нас получится».
НОВОСТИ
- 11:32 11.03.2025
- В ВСУ заявили, что потеряли линии снабжения в Курской области из-за давления ВС РФ — WP
- 11:20 11.03.2025
- Песков назвал экономическую самостоятельность СМИ одной из крупнейших проблем РФ
- 11:00 11.03.2025
- Киев в переговорах США попробует «выиграть время» в ожидании помощи Европы — NYT
- 10:32 11.03.2025
- Украина никогда не была суверенной - Карлсон
- 10:20 11.03.2025
- Канадская провинция Онтарио ввела налог в 25% на электроэнергию для трех штатов США
- 10:05 11.03.2025
- США надеются, что им не придется ужесточать санкции против РФ — Рубио
- 10:00 11.03.2025
- Один сотрудник погиб после падения обломков БПЛА на территории «Мираторга» в Домодедове
- 09:32 11.03.2025
- США нет смысла платить за защиту Европы — Маск
- 09:20 11.03.2025
- Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии
- 09:05 11.03.2025
- Румынский deep state похоронил демократию в стране, считает Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать