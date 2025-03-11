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Песков призвал не «надевать розовые очки» по США и Украине

11:05 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» в связи с отказом Вашингтона от поддержки Киева. Такое мнение представитель Кремля высказал, выступая на всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружения или уже прекратили, сейчас [Илон] Маск отключит свои системы связи, и все у нас получится».

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