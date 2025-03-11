Песков назвал экономическую самостоятельность СМИ одной из крупнейших проблем РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономическая самостоятельность СМИ в России — одна из самых больших проблем отрасли. Такую характеристику дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

«Квалификация журналистов — это проблема, — начал представитель Кремля. — Чтобы люди хотели повышать свою квалификацию постоянно и хотели работать в медиа, медиа должны быть экономически очень самостоятельными».

«Экономическая самостоятельность медиа в нашей стране — это одна из самых больших проблем», — подчеркнул Песков.