США проинформируют РФ по итогам контактов с Украиной в Джидде — Песков
13:00 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон каким-то образом проинформирует Москву об итогах своих сегодняшних контактов в Джидде с представителями Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня будут американо-украинские контакты в Джидде. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас», — сказал он.
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