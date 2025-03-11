США проинформируют РФ по итогам контактов с Украиной в Джидде — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон каким-то образом проинформирует Москву об итогах своих сегодняшних контактов в Джидде с представителями Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня будут американо-украинские контакты в Джидде. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас», — сказал он.