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НОВОСТИ

За сутки в Курской области освобождены 12 населенных пунктов — МО РФ

13:05 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили 12 населенных пунктов в Курской области за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный», — сообщили там.

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