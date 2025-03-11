Группировка ВСУ в Судже утратила связь с командованием в Киеве — силовики

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская группировка в городе Судже Курской области утратила связь с командованием в Киеве, солдаты массово бегут из районного центра. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Солдаты ВСУ, утратившие связь с киевским командованием, уже вторые сутки массово бегут из районного центра, попадая под удары наших артиллеристов и операторов БПЛА. Хаотичное бегство противника приводит к колоссальным потерям среди личного состава и военной техники, однако это не останавливает вражеских солдат, которые панически боятся оказаться в полном окружении», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что продолжаются ожесточенные бои в лесных массивах Суджанского района, «где с упорными боями российские подразделения продвигаются на всех участках, выбивая противника из оборудованных опорных пунктов».