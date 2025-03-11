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Рубио: Вот что на столе. Украина готова прекратить стрелять и начать переговоры

22:00 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует передать России предложение о прекращении огня на Украине и надеется получить от Москвы положительный ответ. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

Он положительно ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он довести до РФ информацию об итогах этих консультаций. «Мы скажем им (россиянам — прим. ТАСС): „Вот что на столе. Украина готова прекратить стрелять и начать переговоры“. И им нужно будет сказать „да“ или „нет“. Я надеюсь, что они собираются сказать „да“. И если они это сделают, то, я думаю, мы достигнем большого прогресса», — указал Рубио.

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