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Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России

09:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России, из них 12 — над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: 12 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Курской области, по одному БПЛА — над территориями Калужской области и Республики Крым и пять БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили там.

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