Хуситы снова начнут совершать атаки на израильские суда в Красном море — представитель
10:05 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» возобновят нанесение ударов по связанным с Израилем судам в Красном и Аравийском морях с целью оказать давление на еврейское государство, чтобы оно восстановило поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.
«В связи с истечением срока <…>, предоставленного посредникам для давления на израильского врага с целью открытия контрольно-пропускных пунктов и доставки [гуманитарной] помощи в сектор Газа, <…> вооруженные силы Йемена подтверждают возобновление запрета на проход всех израильских судов в оперативной зоне Красного и Аравийского морей, а также Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
НОВОСТИ
- 10:32 12.03.2025
- В Судже продолжают находиться несколько тысяч солдат ВСУ — силовики
- 10:20 12.03.2025
- Более 80% немцев больше не считают США надежным партнером Германии — опрос
- 10:00 12.03.2025
- США пытаются «выжать» Тайвань и захватить производство микросхем — Госсовет КНР
- 09:32 12.03.2025
- Ответные меры ЕС на пошлины США «сильны, но соразмерны» — глава ЕК
- 09:20 12.03.2025
- В Судже продолжаются активные штурмовые действия — силовики
- 09:05 12.03.2025
- Сделка по украинским полезным ископаемым будет подписана, когда США сочтут удобным — Ермак
- 09:00 12.03.2025
- Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России
- 22:40 11.03.2025
- Трамп заявил, что встречи представителей РФ и США по мирному урегулированию на Украине пройдут 11 и 12 марта
- 22:00 11.03.2025
- Рубио: Вот что на столе. Украина готова прекратить стрелять и начать переговоры
- 21:35 11.03.2025
- По итогам переговоров в Джидде, США возобновят поставки оружия и разведданных Украине - AP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать