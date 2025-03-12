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Хуситы снова начнут совершать атаки на израильские суда в Красном море — представитель

10:05 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» возобновят нанесение ударов по связанным с Израилем судам в Красном и Аравийском морях с целью оказать давление на еврейское государство, чтобы оно восстановило поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.

«В связи с истечением срока <…>, предоставленного посредникам для давления на израильского врага с целью открытия контрольно-пропускных пунктов и доставки [гуманитарной] помощи в сектор Газа, <…> вооруженные силы Йемена подтверждают возобновление запрета на проход всех израильских судов в оперативной зоне Красного и Аравийского морей, а также Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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