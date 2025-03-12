Пекин 14 марта примет встречу Китая, РФ и Ирана по иранской проблеме — МИД КНР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти 14 марта примут трехстороннюю встречу с участием КНР, России и Ирана по иранской ядерной проблеме. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«14 марта в Пекине состоится встреча с участием КНР, РФ и Ирана по иранской ядерной проблеме, на которой будет председательствовать заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй „, — сообщила она на брифинге.