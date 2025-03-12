Поставки военной помощи США Киеву через Польшу возобновились — польское Минобороны

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки американской военной помощи на Украину через логистический хаб в аэропорту «Жешув-Ясенки» вблизи польско-украинской границы возобновились. Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский.

«Возобновились поставки американского оружия из польского логистического хаба в Ясенках на Украину», — написал он в социальной сети X.

В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Варшаве подтвердил восстановление поставок американского оружия Киеву в полном объеме.