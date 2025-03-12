США возобновили обмен разведданными с Киевом — Габбард

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12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США вновь передают Украине данные разведки. Об этом сообщила глава национальной разведки Тулси Габбард в соцсети X.

«Обмен данными с Украиной возобновлен», — написала она.