Некомплект личного состава во ФСИН достиг 23% — директор службы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некомплект личного состава в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ достиг 23%. Об этом сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2024 год.

«Личный состав выполняет поставленные задачи в условиях значительного некомплекта, который за последние 5 лет вырос и достиг 23%», — отметил Гостев. По его словам, службе не хватает 53 тысячи 975 сотрудников, а по отдельным категориям сотрудников ряда территориальных органов некомплект превышает 40%.