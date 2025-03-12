Некомплект личного состава во ФСИН достиг 23% — директор службы
15:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некомплект личного состава в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ достиг 23%. Об этом сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2024 год.
«Личный состав выполняет поставленные задачи в условиях значительного некомплекта, который за последние 5 лет вырос и достиг 23%», — отметил Гостев. По его словам, службе не хватает 53 тысячи 975 сотрудников, а по отдельным категориям сотрудников ряда территориальных органов некомплект превышает 40%.
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