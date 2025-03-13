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Дуда призывает США разместить ядерное оружие в Польше — FT

09:20 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда призывает США разместить ядерное оружие в Польше, польский лидер обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом. Об этом сообщила газета Financial Times.

В интервью газете Дуда заявил, что считает очевидным, что американский президент Дональд Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или из США в Польшу.

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время [сделать это], но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», — заявил Дуда.

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