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Украина израсходовала все ракеты ATACMS — AP

09:32 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина больше не располагает тактическими ракетами ATACMS, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

США передали Киеву менее 40 таких ракет, и их запасы иссякли в конце января, заявил американский чиновник. Бывший министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные представители Пентагона ранее подчеркивали, что ATACMS предоставляются в ограниченном количестве, а приоритет отдается другим видам вооружений.

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