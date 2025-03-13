Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о государственной границе

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон после почти 23 лет переговоров между странами о спорных участках подписали в Бишкеке договор о государственной границе. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Документ был подписан в торжественной обстановке в госрезиденции Киргизии «Ынтымак ордо» («Центр сплоченности») в рамках государственного визита президента Таджикистана в Бишкек.