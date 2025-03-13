МЧС запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России запрещает сбивать дроны подручными средствами и подходить близко к упавшим беспилотникам, говорится в рекомендациях ведомства.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — говорится в рекомендациях МЧС. Вблизи беспилотника не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.

При падении дрона необходимо отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево, предупредить других граждан, находящихся поблизости. После этого нужно сообщить о ЧП по телефону 112.

«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — отмечается в документе.