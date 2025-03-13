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Алиев обвинил миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе в разведывательной деятельности

13:00 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наблюдательная миссия Евросоюза на армяно-азербайджанской границе занимается разведывательной деятельностью, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Европейская мониторинговая миссия, по сути, является разведывательной миссией Европейского союза. Они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам», — отметил президент на открытии международного Глобального форума в Баку.

У азербайджанской стороны есть разведданные о деятельности этой миссии, добавил Алиев.

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