Алиев обвинил миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе в разведывательной деятельности

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наблюдательная миссия Евросоюза на армяно-азербайджанской границе занимается разведывательной деятельностью, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Европейская мониторинговая миссия, по сути, является разведывательной миссией Европейского союза. Они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам», — отметил президент на открытии международного Глобального форума в Баку.

У азербайджанской стороны есть разведданные о деятельности этой миссии, добавил Алиев.