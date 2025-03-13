В РФ образовательные кредиты под 3% с этого года будут только на приоритетные направления

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Льготные образовательные кредиты под 3% уже с этого года будут выдаваться только на приоритетные экономике РФ направления. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас сегодня есть очень хороший инструмент: при отсутствии бюджетных мест — образовательный кредит. Он под 3% дается на очень комфортных условиях, выплаты все основные после получения образования, во время образования совсем минимальные выплаты, посильные даже для студента. И, если раньше мы давали на все без исключения специальности и направления, то сейчас только на приоритетные направления с этого года», — сказал он.