Каллас считает, что ЕС не находится в состоянии войны, но и не в состоянии мира

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что Евросоюз сейчас не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира.

Она напомнила, что новая американская администрация пришла к власти относительно недавно. «Мы все еще адаптируемся к их подходу, но предстоит еще много работы», — отметила дипломат в интервью испанской телерадиокомпании RTVE.

«Мы все [в Европе] обеспокоены, потому что мы не находимся в [состоянии] войны, но мы также не находимся в [состоянии] мира, — считает Каллас. — Правительства должны принять сложные решения, чтобы увеличить оборонные расходы, потому что, когда они нам потребуются, будет слишком поздно делать эти инвестиции».