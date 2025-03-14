США понимают, что у РФ и Украины будут свои требования по урегулированию конфликта — Уолтц
09:05 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США осознают, что у России и Украины будут свои требования в сфере урегулирования конфликта, но с осторожным оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Мы испытываем осторожный оптимизм. Вы видели, как украинцы после Овального кабинета [Белого дома] приехали в Джидду, где мы были с госсекретарем [Марко] Рубио, и видели состоявшуюся сегодня (в четверг — прим. ТАСС) пресс-конференцию президента [РФ Владимира] Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы», — сказал он.
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