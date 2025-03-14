Убитый в Одессе неонацист Ганул разыскивался в РФ за повреждение памятников воинской славы

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Демьян Ганул, застреленный в пятницу неизвестным, был объявлен в розыск в РФ в рамках возбужденного уголовного дела об уничтожении памятников воинской славы России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ганул был объявлен в розыск в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Он заочно арестован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Ганул был объявлен в розыск еще летом 2023 года, с 2024-го он находится в международном розыске. В рамках уголовного дела Ганулу грозит до 5 лет лишения свободы.

Ганул — неонацист, бывший руководитель силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также лидер общественной инициативы «Уличный фронт». Был одним из организаторов и исполнителем убийств 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. В одной из телепередач он заявил, что не считает погибших за людей, опубликовав на эту тему в соцсетях материалы ироничного характера.

Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что Ганула в центре Одессы застрелил неизвестный, одетый в военную форму. Нападавшего сейчас разыскивают.