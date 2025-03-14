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Путин обсудил с Пашиняном мирный договор между Арменией и Азербайджаном

17:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заверил премьера Армении Никола Пашиняна, что Москва заинтересована в нормализации между Баку и Ереваном и готова всячески этому способствовать. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там указали, что Пашинян проинформировал Путина о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот документ.

«Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей», — отметили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

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