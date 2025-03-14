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На Украине «пахнет миром» - Лукашенко

19:50 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что «пахнет миром» на Украине, и не исключает, что вооруженный конфликт удастся остановить в 2025 году.

«Пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся что-то сделать, остановить [войну]», — сказал он в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

При этом Лукашенко считает, что за усилиями США по урегулированию конфликта нет подвоха, однако верить нужно лишь фактам. «Здесь подвоха нет, но верить нельзя. Факты на стол. Будем смотреть эти конкретные факты и принимать решения», — добавил он, добавив, что «вокруг пальца не обведут».

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