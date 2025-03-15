Армия РФ выбила ВСУ из Загрызова в Харьковской области — Марочко

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Загрызова Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 км вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для успешного продвижения и освобождения населенных пунктов. Благодаря этому продвижению наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», — сказал он.