Армия РФ выбила ВСУ из Загрызова в Харьковской области — Марочко
09:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Загрызова Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Как я и предполагал, наши войска, когда продвинулись еще более чем на 1 км вдоль берега Оскольского водохранилища, создали условия для успешного продвижения и освобождения населенных пунктов. Благодаря этому продвижению наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», — сказал он.
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