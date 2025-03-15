Мужчина с ножом напал на полицейских на юге Франции — СМИ
18:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, вооруженный ножом, напал на стражей правопорядка возле префектуры полиции в коммуне Канн на юге Франции. Как сообщила газета Nice Matin, нападавшего удалось задержать, никто из полицейских не получил серьезных ранений.
Отмечается, что преступник ждал прибытия полицейских возле здания, и когда они появились, набросился на них с криком «Аллах акбар». Стражи порядка в ответ применили электрошоковый пистолет, чтобы задержать нападавшего.
По информации телеканала BFMTV, нападавший продолжал выкрикивать указанные выше слова и радикальные лозунги даже после помещения под стражу. Мэр Канна Давид Лиснар сообщил на своей странице в соцсети X, что несколько дней назад этот же мужчина был задержан за нанесение ущерба автомобилю муниципальной полиции.
Газета Le Figaro сообщила, что нападавшим оказался 22-летний мигрант. Ему было вынесено предписание о необходимости покинуть территорию Франции (OQTF), однако когда именно это произошло — не уточняется.
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