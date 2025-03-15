Стармер заявил о переходе к обсуждению операционных деталей отправки войск на Украину
18:30 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны переходят к обсуждению операционных деталей отправки так называемых миротворческих сил на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сказал он по итогам онлайн-саммита по Украине. Стармер заявил, что военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся 20 марта в Лондоне для обсуждения конкретных шагов по размещению своих войск на Украине с целью, как утверждают эти страны, обеспечения мира после урегулирования конфликта.
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