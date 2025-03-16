Главы внешнеполитических ведомств России и США провели телефонные переговоры

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оссекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей. Об этом сообщил Госдепартамент США.

«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией», — говорится в сообщении.

«Госсекретарь проинформировал Россию о военных операциях по сдерживанию, которые США проводят против поддерживаемых Ираном хуситов, и подчеркнул, что продолжающиеся нападения хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми», — также говорится в сообщении.