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Главы внешнеполитических ведомств России и США провели телефонные переговоры

09:10 16.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оссекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей. Об этом сообщил Госдепартамент США.

«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией», — говорится в сообщении.

«Госсекретарь проинформировал Россию о военных операциях по сдерживанию, которые США проводят против поддерживаемых Ираном хуситов, и подчеркнул, что продолжающиеся нападения хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми», — также говорится в сообщении.

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