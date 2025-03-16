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НОВОСТИ

Си Цзиньпин не поедет в Европу на саммит в честь 50-го юбилея дипотношений Китая и ЕС - СМИ

09:30 16.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-го юбилея дипломатических отношений Китая и ЕС. С таким утверждением выступила газета Financial Times (FT).

По словам двух источников издания, вместо китайского лидера Пекин на саммите представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

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