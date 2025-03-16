Си Цзиньпин не поедет в Европу на саммит в честь 50-го юбилея дипотношений Китая и ЕС - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-го юбилея дипломатических отношений Китая и ЕС. С таким утверждением выступила газета Financial Times (FT).

По словам двух источников издания, вместо китайского лидера Пекин на саммите представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.