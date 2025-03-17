Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным во вторник

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — заявил американский лидер пресс-пулу Белого дома.