Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным во вторник
09:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник.
«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — заявил американский лидер пресс-пулу Белого дома.
НОВОСТИ
- 10:00 17.03.2025
- Премьер Британии готов к размещению миротворцев на Украине на годы — The Times
- 09:32 17.03.2025
- Перемирие на Украине невыгодно Еврокомиссии — источник
- 09:05 17.03.2025
- США нанесли удары по захваченному хуситами судну Galaxy Leader
- 09:00 17.03.2025
- ВСУ попытались с помощью БПЛА атаковать объекты в Астраханской области, есть пострадавший
- 18:40 16.03.2025
- Зеленский выпустил указ о замене начальника генштаба ВСУ
- 17:35 16.03.2025
- Уолтц назвал некоторые вероятные условия мирного урегулирования на Украине
- 16:40 16.03.2025
- Уиткофф о сделке по Украине: Никто не ожидал столь быстрого прогресса…
- 13:25 16.03.2025
- Объемы американской помощи Украине с момента возобновления увеличились – МО Польши
- 09:30 16.03.2025
- Си Цзиньпин не поедет в Европу на саммит в честь 50-го юбилея дипотношений Китая и ЕС - СМИ
- 09:20 16.03.2025
- США нанесли массированный удар по объектам хуситов по всему Йемену
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать