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НОВОСТИ

Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным во вторник

09:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — заявил американский лидер пресс-пулу Белого дома.

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