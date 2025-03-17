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ВСУ перебросили большинство резервов из Курской области под Красноармейск — Пушилин

12:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть резервов украинской армии с курского направления, судя по всему, переброшена на красноармейское направление в ДНР, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Если брать красноармейское направление, куда, судя по всему, переброшено было большее из резервов курского направления, ситуация остается напряженной, противник пытается контратаковать, но подразделениям Вооруженных сил РФ удается стабилизировать ситуацию на этом направлении», — сказал Пушилин.

Он добавил, что противник также пытается контратаковать на дзержинском направлении. «Именно оттуда еще противник имеет возможность обстреливать Горловку, и это так. И за прошедшую неделю у нас есть погибшие, есть и раненые среди гражданского населения в городе Горловка», — заключил руководитель региона.

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