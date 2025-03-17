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Венгрия не поддержала выделение ЕС военной помощи Украине на 20 млрд евро — Сийярто

18:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не поддержала на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе предложения о дальнейшей военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из ЕС в столице Бельгии.

Он назвал возмутительным предложение Еврокомиссии «израсходовать еще как минимум 20 млрд евро на поставки оружия на Украину». «Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», — сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

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